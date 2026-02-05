Konflikt USA – Iran: Gespräche zwischen den USA und dem Iran

Trotz militärischer Drohgebärden beider Seiten sollen die für gesamte Golfregion wichtigen Verhandlungen im Oman zwischen Teheran und Washington stattfinden.
Ein amerikanischer Kampfjet vom Typ F-35 startete diese Woche vom Flugzeugträger USS Abraham Lincoln im Arabischen Meer. Rund 900 Kilometer vor der iranischen Küste ortete das US-Militär eine iranische Langstreckendrohne, die sich dem Träger näherte. Ob ein Angriff geplant war, ist unklar – die F-35 schoss die Drohne ab. Der Vorfall verdeutlicht, wie angespannt die Lage zwischen den USA und dem Iran ist. Ein Treffen an diesem Freitag in Oman soll eine Eskalation verhindern.