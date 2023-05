Was Jugendliche zum Krawall am Schlossplatz sagen

1 Bolzplatz statt Freitreppe: Ein Tanz im Käfig des Königin-Katharina-Stift Gymnasiums. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Zum Zündstoff und zur Randalenacht am Stuttgarter Schlossplatz ist viel gesagt worden. Diejenigen, die an allem schuld sein sollen, sehen sich eher in der Opferrolle. Wie kommt das?









Stuttgart - Corona nervt. Und ist ganz schön teuer für einen 16-Jährigen: „Hier“, sagt Merhawi, „die Strafe ist jetzt vom März gekommen.“ Ein Bußgeldbescheid über 267 Euro. „Nur wegen diesem Abstand, was bringt denn das?“, ärgert er sich. Sein Freund Ubey, 15, hat sogar 323,50 Euro kassiert. Das war noch von einem Treffen am Mailänder Platz. Doch eigentlich kann man sich nirgends in der Innenstadt aufhalten, ohne dass die Polizei was dagegen hat. Finden jedenfalls die beiden Jugendlichen.