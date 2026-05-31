An einem Mehrfamilienhaus in Höpfigheim(Kreis Ludwigsburg) wurden trotz Baustopp-Verfügung Fenster eingesetzt. Deshalb hat das Landratsamt Ludwigsburg härtere Geschütze aufgefahren.
Mehr als ein Dutzend bezahlbare Wohnungen und eine Kita sollen in der Höpfigheimer Mühlbachstraße 36 entstehen. Wann die Einweihung des Mehrfamilienhauses gefeiert werden kann, steht aber mehr denn je in den Sternen. Zunächst schien alles rundzulaufen, wurde das Mehrfamilienhaus Stück für Stück nach oben gezogen - bis das Landratsamt Ludwigsburg im Dezember zum ersten Mal intervenierte. Die Behörde ordnete einen Stopp der Arbeiten an, weil die Ausführung anders als genehmigt erfolgt sei. Obwohl zwischenzeitlich ein geändertes Baugesuch eingereicht wurde und die Stadt Steinheim dafür sogar ihre Zustimmung gegeben hat, steht die Ampel weiter auf Rot. Der Konflikt hat sich sogar zugespitzt.