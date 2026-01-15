Konflikt um Arktisinsel: Bundeswehr fliegt nach Grönland - wie reagiert Trump?

Ein Krisengespräch zwischen den USA, Dänemark und Grönland endet ohne Einigung. Nun werden die Europäer aktiv und schicken Soldaten auf die Insel. Trump schweigt.
Washington/Berlin/Nuuk - Nach einem erfolglosen Krisengespräch zwischen den USA, Dänemark und Grönland treiben Deutschland und weitere europäische Länder einen mehrtägigen militärischen Erkundungseinsatz auf der Arktisinsel voran. Die Bundeswehr will am Morgen einige Soldaten in die Hauptstadt Nuuk fliegen. Erste französische Soldaten machten sich bereits am Abend auf den Weg in das von den USA beanspruchte Grönland. Unterdessen wird auf eine Reaktion von US-Präsident Donald Trump zu dem Treffen mit Vertretern aus Dänemark und Grönland gewartet.