Konflikt um arktische Insel: Trump will US-Lazarettschiff nach Grönland schicken

Normalerweise kommen die schwimmenden Krankenhäuser des US-Militärs nach großen Naturkatastrophen zum Einsatz. Jetzt kündigt Trump einen Grönland-Einsatz an.
Die USA wollen nach Angaben von Präsident Donald Trump ein Lazarettschiff nach Grönland schicken und riskieren damit neue Spannungen im Verhältnis zum Nato-Partner Dänemark. Es solle bei der Versorgung von Kranken helfen, die auf der Arktisinsel keine Hilfe bekämen, schrieb Trump in einem Post auf seiner Plattform Truth Social. „Es ist auf dem Weg!!!“ Er sprach von einem „tollen“ Schiff, nannte ansonsten aber keine Einzelheiten.