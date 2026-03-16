Konflikt Security-Unternehmen: Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft haben Infos für Geld und Schmuck verkauft

Zwei Mitarbeiter sollen Infos weitergegeben haben, unter anderem um Strafverfolgungen zu verhindern. Die Auftraggeber sitzen in U-Haft – auch wegen eines versuchten Mordes in Tamm.
Im Korruptionsskandal innerhalb der Stuttgarter Staatsanwaltschaft wurde nun Anklage gegen zwei Angestellte und zwei Auftraggeber erhoben. Laut der ermittelnden Staatsanwaltschaft Heilbronn sollen die beiden Angestellten – ein Wachtmeister und eine „Bedienstete im Unterstützungsbereich“ – Informationen aus dem internen Landesportal „Websta“ weitergegeben haben.