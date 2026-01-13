Konflikt zwischen Security-Firmen: Weitere Tat im Fall Frost – Schüsse und Brandanschlag in Ludwigsburg

Der Konflikt zweier Security-Unternehmen geht trotz mehrerer Festnahmen weiter. In der Nacht auf Dienstag wurde auf ein Büro in der Oststadt geschossen.
Einige Wochen lang war es ruhig um den sogenannten Fall Frost. Nun jedoch ist die Gewalt erneut ausgebrochen. In der Nacht zum Montag wurde ein Brandanschlag auf ein Security-Büro in der Hindenburgstraße an der Ecke Jägerhofallee in Ludwigsburg verübt. Darüber hinaus wurden in der Nach darauf, am frühen Dienstagmorgen gegen zwei Uhr, Schüsse auf den Eingangsbereich des Büros abgegeben. Verletzt wurde offenbar niemand.