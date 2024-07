Konflikt mit Russland: Japans Verteidigungsministerium warnt vor China und Nordkorea

1 Japan möchte seine Verteidigungsausgaben drastisch erhöhen. (Symbolbild) Foto: IMAGO/UPI Photo/IMAGO/KEIZO MORI

Das japanische Verteidigungsministerium hat die gemeinsamen Militärübungen Chinas und Russlands als äußerst besorgniserregend und die Bedrohung durch Nordkorea als größer denn je zuvor bezeichnet.











Die wiederholten gemeinsamen Manöver chinesischer und russischer Schiffe in der Nähe Japans seien „eindeutig als Machtdemonstration gegenüber Japan gedacht“ und aus Sicht der nationale Sicherheit „äußerst besorgniserregend“, erklärte das Verteidigungsministerium in Tokio in seinem am Freitag veröffentlichten Jahresbericht.