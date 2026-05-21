Konflikt mit Kuba: USA verschärfen Druck auf Kuba mit Klage gegen Ex-Staatschef

Donald Trumps Regierung lässt Kubas Ex-Präsidenten in die USA zitieren - freiwillig oder «auf andere Weise». Havanna wittert hinter der Anklage gegen Raúl Castro einen Vorwand.
Miami/Havanna - Die USA erhöhen mit einer Klage gegen den ehemaligen kubanischen Staatschef Raúl Castro den Druck auf den sozialistisch regierten Karibikstaat. Der amtierende US-Justizminister Todd Blanche stellte am Mittwoch eine Anklage gegen den 94-Jährigen vor. Darin wird Castro vorgeworfen, maßgeblich in den Abschuss mehrerer Kleinflugzeuge durch Kubas Luftwaffe im Jahr 1996 verwickelt gewesen zu sein, bei dem auch drei US-Amerikaner starben. Die Regierung in Havanna verurteilte die US-Klage aufs Schärfte und sprach von einer illegalen, politisch motivierten Aktion. Sie sieht darin einen Vorwand für mögliche militärische Maßnahmen gegen Kuba.