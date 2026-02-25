Die Beziehungen zwischen Kuba und den USA sind seit Jahrzehnten angespannt. Zuletzt verschärfte sich der Konflikt. Nun kam es zu einem tödlichen Gefecht vor Kubas Küste.
Havanna/Washington - Bei einem Schusswechsel zwischen kubanischen Grenztruppen und der Besatzung eines in den USA registrierten Schnellboots sind nach Angaben Kubas vier Menschen auf dem Boot getötet worden. Sechs weitere Menschen seien verletzt und medizinisch versorgt worden, teilte Kubas Botschaft in den USA unter Berufung auf das Innenministerium mit.