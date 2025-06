Konflikt mit dem Iran: Pentagon und Militär äußern sich zu Angriff auf Atomanlagen

5 Das Satellitenbild zeigt die mutmaßlichen Einschlaglöcher der US-Bomben. (Archivbild) Foto: Uncredited/Maxar Technologies via AP/dpa

Auch Tage nach den Luftangriffen ist das Ausmaß der Schäden noch unklar. Wurde das iranische Atomprogramm um Jahre oder nur Monate zurückgeworfen? Einer spricht gar von «totaler Auslöschung».











Washington/Teheran - Wie stark sind die Atomanlagen des Irans bei den jüngsten US-Angriffen beschädigt worden? Zu dieser strittigen Frage will sich US-Verteidigungsminister Pete Hegseth heute gemeinsam mit hochrangigen Militärs auf einer Pressekonferenz äußern. Nach Angaben des US-Auslandsgeheimdiensts CIA sollen die iranischen Atomanlagen bei den Angriffen am Sonntag schweren Schaden genommen haben. Ob das so zutrifft, ist nicht klar - und lässt sich derzeit auch kaum unabhängig überprüfen.