Konflikt in Venezuela: Pressekonferenz mit Friedensnobelpreisträgerin verschoben

Kommt sie zur Nobelpreisverleihung oder kommt sie nicht? Das ist angesichts der brenzligen Situation der venezolanischen Friedensnobelpreisträgerin María Corina Machado in Oslo die große Frage.
Oslo - Nach Drohungen der autoritären Führung ihres Heimatlandes Venezuela verstärkt sich die Unklarheit, ob Friedensnobelpreisträgerin María Corina Machado zur morgigen Preisverleihung nach Oslo reisen kann. Eine für die heutigen Mittagsstunden angesetzte Pressekonferenz wurde auf unbestimmte Zeit verschoben, wie das norwegische Nobelinstitut der Nachrichtenagentur NTB mitteilte. Ursprünglich war geplant gewesen, dass sich Machado um 13.00 Uhr den Fragen der Journalisten stellt.