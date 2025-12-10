Konflikt in Südostasien: Hunderttausende Flüchtlinge wegen Kämpfen in Südostasien

Der wieder aufgeflammte Konflikt zwischen den Nachbarländern Thailand und Kambodscha um einen Grenzverlauf geht ungebrochen weiter. US-Präsident Donald Trump will nun erneut vermitteln.
Bangkok/Phnom Penh/Washington - Der wieder aufgeflammte Grenzkonflikt zwischen Thailand und Kambodscha hat mehr als 500.000 Menschen in die Flucht getrieben. Während die Kämpfe fortgesetzt wurden, warfen sich beide Seiten erneut gegenseitig vor, Angriffe auf zivile Gebiete gerichtet zu haben. Die USA riefen die Konfliktparteien auf, ihre Feindseligkeiten unverzüglich einzustellen.