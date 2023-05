Konflikt in Stuttgart-Vaihingen

1 Von wegen Idylle: An der Paradiesstraße in Stuttgart-Vaihingen knirscht es. Foto: /Holowiecki

In Stuttgart-Vaihingen schwelt seit Jahren ein skurriler Streit. Nachbarn fühlen sich durch Bautätigkeiten eines Mannes belästigt. Nun war sogar eine Richterin vor Ort.









Die Richterin sagt, „das ist ein unüblicher Ortstermin“, und sie stapft mit Gummistiefeln durch den Matsch. Es ist ein feuchter Aprilmorgen. Die Juristin hat einen Campingtisch dabei. Es wird eine Landgerichtsverhandlung in der freien Natur, denn es geht um Vorgänge im Außenbereich. Die Stadt klagt gegen einen Mann, der hier an einem Hang unterhalb der Paradiesstraße in Stuttgart-Vaihingen ein Grundstück hat. Auf der Fläche stehen ein baufällig wirkendes Haus und ein Schuppen, bestückt mit diversen Überwachungskameras. Rund um die Gebäude ist üppig gegraben worden.