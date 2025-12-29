Das chinesische Militär hat erneut ein großangelegtes Manöver um Taiwan gestartet. Die Übungen sollen auch Blockadeszenarien umfassen - Taipeh kritisiert das Vorgehen scharf.
Peking/Taipeh - China hat erneut eine großangelegte Militärübung rund um Taiwan begonnen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua unter Berufung auf das chinesische Militär berichtete, habe das Manöver "Mission Gerechtigkeit 2025" begonnen. Geübt werde in Luft- und Seegebieten rund um Taiwan. Im Fokus stünden Patrouillen zur Gefechtsbereitschaft, das Erlangen umfassender Überlegenheit sowie die Blockade wichtiger Häfen und Gebiete.