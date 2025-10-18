Konflikt in Oberstenfeld: Burgherr stellt klar – Hühnerhof wäre das Aus für den Biergarten

Die Planung des Hühnerhofs in Oberstenfeld (Kreis Ludwigsburg) bewegt die Region. Nun bezieht der Eigentümer der Burg Lichtenberg Stellung – mit einer klaren Botschaft an den Landrat.
Einen Bier- und Weingarten auf der Burg Lichtenberg wünschen sich viele Menschen im Bottwartal. Das Ja der Gemeinde Oberstenfeld zu einem Hühnerhof in nächster Nähe dämpft jedoch die Erwartungen. Der Burgeigentümer Christoph Wichmann würde sein Biergarten-Projekt aufgeben, sollte das Landratsamt Ludwigsburg die Tierhaltung im großen Rahmen genehmigen.