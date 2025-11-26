Konflikt in Nahost: Leiche einer israelischen Geisel nach Übergabe identifiziert

1 Menschen bei einer Kundgebung in Tel Aviv, auf der die Rückkehr der toten Geiseln gefordert wird. (Archivbild) Foto: Mahmoud Illean/AP/dpa

Nach der Übergabe im Gazastreifen wurde die Leiche von Dror Or in Tel Aviv identifiziert. Damit gibt es für die Familie nun nach zwei Jahren des Wartens traurige Gewissheit.











Tel Aviv/Gaza - Die Leiche einer weiteren israelischen Geisel ist nach der Übergabe im Gazastreifen in einem forensischen Institut in Tel Aviv identifiziert worden. Die Familie der Geisel Dror Or sei informiert worden, dass ihr Angehöriger nach Israel zurückgebracht worden sei, teilte das Büro des Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu mit. Man sei fest entschlossen, auch die beiden letzten verbliebenen Geiseln zurückzuholen. Darunter ist auch ein Thailänder, der bei dem Massaker der islamistischen Terrororganisation Hamas am 7. Oktober 2023 aus Israel entführt worden war.