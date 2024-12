Konflikt in Nahost: Israels Armee: Erneut Rakete aus dem Jemen abgefangen

Konflikt in Nahost

1 Aus dem Jemen ist erneut eine Rakete auf Israel abgefeuert worden. Sie konnte nach Armeeangaben abgefangen werden. (Archivbild) Foto: Osamah Abdulrahman/AP/dpa

Fast jede Nacht wird Israel vom Jemen aus mit Raketen beschossen. Der israelische UN-Botschafter spricht eine scharfe Warnung aus. Sie richtet sich nicht nur an die Huthis im Jemen.











Tel Aviv/New York - Die israelische Luftabwehr hat nach Angaben der Armee wieder eine aus dem Jemen abgefeuerte Rakete abgefangen. Im Zentrum des Landes einschließlich der am Mittelmeer gelegenen Metropole Tel Aviv heulten die Luftschutzsirenen und Hunderttausende hasteten kurz vor Mitternacht in die Bunker. Über Opfer durch Raketentrümmer oder durch Stürze auf dem Weg in die Schutzräume wurde zunächst nichts bekannt. Die proiranische Huthi-Miliz, die Israel fast täglich beschießt, äußerte sich zunächst nicht.