Konflikt in Nahost: Hamas will Geisel mit US-Staatsbürgerschaft freilassen

1 Die Hamas will eine weitere Geisel freilassen. (Archivbild) Foto: Abdel Kareem Hana/AP/dpa

Die Hamas hat angekündigt, einen amerikanischen Israeli aus ihrer Gewalt freizulassen. Er könnte freikommen, während US-Präsident Donald Trump in den kommenden Tagen die Region besucht.











Tel Aviv/Gaza - Die islamistische Hamas will eigenen Angaben nach einen israelisch-amerikanischen Doppelstaatler aus ihrer Gewalt freilassen. Sie habe in den vergangenen Tagen mit den USA in Kontakt gestanden und die Freilassung des entführten Soldaten sei Teil der Bemühungen der Islamisten, ein Gaza-Abkommen zu erreichen, teilte die Terrororganisation mit.