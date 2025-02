Konflikt in Nahost: Hamas: Werden Geiseln wie vereinbart freilassen

Konflikt in Nahost

4 Humanitäre Hilfslieferungen im Gazastreifen. Foto: Abed Rahim Khatib/dpa

Es herrschte die Sorge, dass der Gaza-Krieg wieder losbrechen könnte, sollte die Hamas am Samstag keine weiteren Geiseln freilassen. Doch nun sieht es so aus, als ob die Waffenruhe doch halten könnte.











Gaza/Tel Aviv - Die islamistische Hamas will am Samstag nun doch israelische Geiseln freilassen. Die Terrororganisation teilte nach Vermittlungsgesprächen in Ägypten mit, sie sei der Umsetzung der Waffenruhe-Vereinbarung mit Israel verpflichtet. Der Vereinbarung zufolge sollten drei Geiseln freigelassen werden. Damit dürfte die Krise bei der Umsetzung der Waffenruhe mit Israel vorerst beigelegt sein.