Konflikt in Nahost: Emotionales Wiedersehen zwischen Ex-Geisel und Familie

1 Der Soldat Edan Alexander wurde am 7. Oktober 2023 während des Hamas-Massakers von einem Militärstützpunkt entführt. Foto: Ilia Yefimovich/dpa

Islamisten der Hamas im Gazastreifen haben Edan Alexander freigelassen. Nach 19 Monaten Geiselhaft hat er erstmals seine Angehörigen wiedergetroffen.











Tel Aviv/Gaza - Der am Abend aus Hamas-Geiselhaft freigelassene Edan Alexander hat erstmals nach anderthalb Jahren seine Familie wiedergesehen. Auf von Israels Armee und Regierung verbreiteten Aufnahmen ist zu sehen, wie der 21-Jährige und seine Mutter Yael einander in die Arme fallen. Die Mutter schreit zunächst vor Freude, schließlich weinen beide. Anschließend ist er lächelnd in einer Umarmung mit seinem Vater Adi und seinen Geschwistern zu sehen. Seinem Bruder und seiner Schwester küsst er bei dem emotionalen Wiedersehen auf einem Militärstützpunkt in Israel auf die Stirn.