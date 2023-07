1 Die Kämpfe zwischen Streitkräften und Paramilitärs stürzen den Sudan ins Chaos. Foto: AFP/Abubakarr Jalloh

Die Taktik des Westens, die Militärs im Sudan einzubinden, hat nur deren Egos aufgeblasen, meint unser Afrika-Korrespondent Johannes Dieterich.









Alle Anstrengungen des UN-Beauftragten Volker Perthes im Sudan waren vergeblich: Statt dass am Zusammenfluss des Blauen und Weißen Nils die Geburt eines demokratischen Staats gefeiert werden kann, steht das Land am Abgrund. Auch die jüngsten Versuche des Diplomaten, die beiden tödlich zerstrittenen Generäle Abdel Fattah al-Bhuran und Mohamed Hamdan Dagalo (alias Hemeti) zu einem Waffenstillstand zu bewegen, blieben erfolglos. Dabei steht der ehemalige Direktor der Berliner Stiftung für Wissenschaft und Politik weiter in engem Kontakt mit den beiden Kriegsfürsten. Er könne sie jederzeit anrufen, versichert er aus seinem Bunker in Khartum.