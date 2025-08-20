Konflikt im Leonhardsviertel: Stuttgarts Nachtleben darf nicht nur aus Stillstand und Streit bestehen

Hinter dem Zoff um die Uhu-Bar in der Altstadt steckt mehr als Ärger um blockierte Straßen oder zu laute Bässe. Für fairen Wettbewerb im Nachtleben plädiert unser Autor Uwe Bogen.
Bereits im vergangenen Dezember hat der Gemeinderat beschlossen, dass Sex-Arbeit im bisherigen Rotlichtviertel von Stuttgart verboten wird. Der neue Bebauungsplan ist zwar seit acht Monaten in Kraft, doch das friedliche Miteinander von Gewerbe, Gastronomie und Wohnen, wie es sich das Rathaus ganz ohne Laufhäuser vorstellt, ist noch in weiter Ferne.