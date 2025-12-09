Nächtliche Angriffe, schwere Waffen und gegenseitige Schuldzuweisungen: Der Grenzkonflikt zwischen Thailand und Kambodscha scheint weiter zu eskalieren.
Bangkok/Phnom Penh - Nach dem erneuten Aufflammen eines Grenzkonflikts will Thailand das Militär des Nachbarstaats Kambodscha mit seinen Angriffen einem Medienbericht zufolge langfristig dezimieren. Damit solle die Sicherheit der künftigen Generationen in Thailand gewährleistet werden, zitierte die Zeitung "Bangkok Post" den Generalstabschef des Militärs, Chaiyaphreuk Duangpraphat. Aus Kambodscha hieß es, man werde dem nicht untätig zusehen und sich verteidigen.