Kunstlehrerin gegen frühere Schülerin – was ist passiert?

Schickhardt-Gymnasium in Stuttgart

1 Die Nachwehen des Konflikts mit der Schülerin beschäftigen das Schickhardt-Gymnasium noch immer. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Die Umtriebe einer früheren Schülerin des Schickhardt-Gymnasiums beschäftigen die Gerichte. Das Oberlandesgericht Stuttgart befasst sich mit den öffentlichen Äußerungen der jungen Frau über ihre Lehrerin. Was ist damals passiert?









Nun also das Oberlandesgericht Stuttgart. Darf eine frühere Schülerin des Stuttgarter Schickhardt-Gymnasiums weiterhin behaupten, dass ihre Kunstlehrerin sie diskriminiert hat? Das soll am 4. Mai der Vierte Zivilsenat in einer Berufungsverhandlung klären. Die Kunstlehrerin hatte bereits vor mehr als einem Jahr Rechtsmittel gegen ein Urteil des Landgerichts Stuttgart eingelegt, da sie mit ihrer Klage auf Unterlassung nicht vollumfänglich recht bekommen hatte. Die Sache hat eine umfangreiche Vorgeschichte.