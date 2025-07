Konfirmandentreffen nach 50 Jahren: Abschied von der Sommerrainkirche

Stuttgart-Bad Cannstatt Streit in Zug eskaliert – Pfefferspray-Attacke auf 19-Jährigen

Die Bundespolizei sucht Zeugen zu einem Angriff mit einem Pfefferspray am Bahnhof Bad Cannstatt. Zuvor waren ein 19-Jähriger und ein Unbekannter in einem Zug in Streit geraten.