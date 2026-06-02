Konferenz in Herrenberg: Organisation „Wendepunkt“ erwartet Heilung von schweren körperlichen Leiden

Bei der Konferenz der Organisation „Wendepunkt“ von 4. bis 6. Juni sollen bei einem Heilungsgottesdienst alle körperlichen und seelischen Erkrankungen geheilt werden können.

Blinde, die wieder sehen oder Querschnittsgelähmte, die wieder laufen können – wenn man den Heilungserzählungen der Organisatoren von „Wendepunkt Deutschland“ glaubt, kann es bei der gleichnamigen Konferenz am Samstag in Herrenberg zu medizinischen Wundern kommen. Ermöglicht würden diese Geistheilungen durch Gott. Die Gebete bei der Veranstaltung in der Stadthalle wird der selbsternannte „Prophet“ David Owuor sprechen.

Ob es trotz der Präsenz des geistlichen Führers zu diesen Heilungen kommen wird, sei nicht vorauszusagen. Gott allein entscheide darüber, ob ein Mensch von einer Erkrankung oder einem Organ- oder Gliedmaßenmangel kuriert werde. Das betonen Julia Bruchwitz und Michael Nieswand. Beide sind als Missionare für die an keine Kirche gebundene Organisation mit dem starken Endzeit-Narrativ und dem selbsternannten Propheten aktiv. Verbunden ist die „Wendepunkt“-Initiative mit dem Verein „Dienst der Buße und Heiligung“ beziehungsweise „Bereut und bereitet den Weg“ mit Sitz in Winnenden.

Heilungskonferenz in Herrenberg soll bis zu 800 Menschen anlocken

Für die Veranstaltung in der Gäustadt hoffen die Organisatoren auf rund 800 Besucher. Vor dem Heilungsgottesdienst am kommenden Samstag ab 17 Uhr, wird es Donnerstag und Freitag ebenfalls ab 17 Uhr eine „prophetische Bibelkonferenz“ geben. Dabei soll die Botschaft im Mittelpunkt stehen: „Tut Buße und bereitet euch vor auf die Wiederkunft Jesu vor.“ Alle Veranstaltungen sind kostenlos, wird von Seiten der Veranstalter unterstrichen.

Julia Bruchwitz und Michael Nieswand. Foto: Dudenhöffer

Zur Bedeutung des Namens der Konferenz sagt Nieswand: „Wir sehen, dass in Deutschland das christliche Fundament weiter bröckelt und Materialismus und Pluralismus vorherrschen. Deutschland muss zurück zu biblischen Prinzipien und Gott. Dann kehren wieder Frieden, Freude und Liebe in die Herzen ein.“ Die Konferenz soll daher der Wendepunkt hin zu einem „Deutschland mit christlichen Grundwerten“ sein. Nießwand – der seit 46 Jahren in Kenia lebt und als Missionar, Leiter eines christlichen Radiosenders und Mitgründer eines Kinderheims tätig ist – glaubt, dass Afrikaner trotz materieller Armut mehr „Frieden im Herzen“ hätten.

Heilungen sind in Afrika meist Massenveranstaltungen

In der Vergangenheit hat die international als „Repent and Prepare the Way“ auftretende Organisation vor allem in Kenia mit Massenveranstaltungen auf sich aufmerksam gemacht. Im Zentrum jubelnder Massen tritt meist „Prophet“ David Owuor auf. In den Videos sind Gläubige zu sehen, die durch das Beten des geistlichen Führers von schweren Erkrankungen geheilt sein sollen. Einige von ihnen sollen nach vorher bestehender Behinderung Laufen gelernt haben.

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Diese und weitere Beispiele stehen nach Meinung von Julia Bruchwitz beleghaft dafür, dass Gottes Kraft jede denkbare körperliche oder seelische Erkrankung und Süchte heilen könne: „Ob Krebs, HIV, Depressionen, Querschnittslähmungen oder fehlende Organe – es gibt nichts, das nicht durch einen Gottesdienst, wie wir ihn in Herrenberg feiern werden, überwunden werden kann.“ Sie selbst habe mehrere Spontanheilungen gesehen, so die 42-Jährige: „Ich erinnere mich an eine Frau, die keinen Uterus mehr hatte. Nach dem Gebet hat sie wieder eine Gebärmutter gehabt und ist schwanger geworden. Ihr behandelnder Arzt hat dies bestätigt.“

Ebenfalls zu kurieren, so Bruchwitz, seien homosexuelle Menschen. „Das ist zwar keine Krankheit und wir lieben Homosexuelle. Aber Homosexualität ist laut Bibel eine Sünde und führt in die Hölle. Wir haben das einmal erlebt, dass Gott einen Mann bei einer Heilung davon befreit hat“, erzählt Julia Bruchwitz.

Mediziner sollen Beschwerden auf Wendepunkt-Konferenz vorab sichten

Die beschriebenen Geistheilungen wollen die Veranstalter dadurch glaubhaft machen, dass die Besucher des Heilungsgottesdienstes medizinische Dokumente mitbringen. Diese werden von Fachpersonal begutachtet. Sollte nach dem Auftritt von „Prophet“ David Owuor eine Spontanheilung erfolgt sein, müsste diese ärztlich verifizierbar sein, um als solche anerkannt werden, sagt Nieswand. „Wir wollen keine Lügen verbreiten. Alles muss belegt werden können“, so der Missionar. Das medizinische Team sei daher nicht nur aus dem Kreise der Organisation, „sondern auch unabhängige Ärzte“.

Auf Kritik, dass es keine wissenschaftlichen Belege für zum Beispiel spontangeheilte Querschnittsgelähmte gibt, entgegnet die Missionarin: „Jeder Mensch hat von Gott einen freien Willen bekommen. Jeder darf glauben, wie er möchte. Ich mag den biblischen Satz: Dir geschehe nach deinem Glauben.“

Zur Frage, ob sich die Heilungsversprechen gegen die wissenschaftlich begründete Medizin richte, sagen Bruchwitz und Nieswand: „Wir raten nicht von medizinischen Behandlungen ab. Die Menschen sollen dem ärztlichen Rat folgen. Therapien dürfen nur beendet werden, wenn es durch Mediziner entschieden wurde.“ Damit wollen sich die Organisatoren von Vertretern „alternativer Medizin“ distanzieren, die Patienten mit schweren Erkrankungen wie zum Beispiel Krebs von weiteren, notwendigen Behandlungen abhalten.

Fachstelle sieht Heilungsversprechen kritisch

Die Fach- und Beratungsstelle für Weltanschauungsfragen der evangelischen Landeskirche in Württemberg hält die Heilungserzählungen wenig glaubhaft: „Behauptungen solcher spektakulären, übernatürlichen Heilungen halten in der Regel einer genaueren Untersuchung nicht stand“, erklärt Svenja Hardecker, Theologin bei der Fachstelle. „Wir sehen vor allem zwei kritische Punkte: Erstens geht es manchen Menschen noch schlechter, wenn die Beschwerden doch wiedergekehrt sind. Sie empfinden sich nämlich auch noch als gottverlassen oder sündig. Und zweitens gibt es immer wieder Menschen, die im Vertrauen auf übernatürliche Heilung auf medizinische oder psychotherapeutische Behandlung verzichten, und daran Schaden nehmen“, betont Hardecker.

Was steckt hinter dem Glauben und Werben solcher Versprechungen? Svenja Hardecker sagt dazu: „Die Heilsversprechen erfüllen Bedürfnisse der Teilnehmenden und der Veranstaltenden: Heilungswunder sind ein Zeichen der Zuwendung Gottes und ein ‚Beweis’ seiner Macht. Sie geben Hoffnung und sie unterstreichen wirksam die vermeintliche Heiligkeit des heilenden Propheten.“ Meistens bleibe von den übernatürlichen Wundern außer dem Placebo-Effekt nicht viel, erklärt die Expertin der Landeskirche deutlich.

Christliche Organisation

Verein

Wendepunkt Deutschland, ebenso der Dienst der Buße und Heiligung, ist ein freies christliches Werk ohne Anbindung an eine Kirche. Sie gilt aber als konservativ und stark an die Bibel fokussiert.

Einschätzung

﻿Inhaltlich fokussiert sich die Gemeinschaft auf die sogenannte „Endzeit“, das heißt den Glauben daran, dass das Jüngste Gericht direkt bevorstehen, und zum anderen auf die Bedeutung des „Propheten“ Owuor.