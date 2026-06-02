Konferenz in Herrenberg: Organisation „Wendepunkt“ erwartet Heilung von schweren körperlichen Leiden

Bei der Konferenz der Organisation „Wendepunkt“ von 4. bis 6. Juni sollen bei einem Heilungsgottesdienst alle körperlichen und seelischen Erkrankungen geheilt werden können.
Blinde, die wieder sehen oder Querschnittsgelähmte, die wieder laufen können – wenn man den Heilungserzählungen der Organisatoren von „Wendepunkt Deutschland“ glaubt, kann es bei der gleichnamigen Konferenz am Samstag in Herrenberg zu medizinischen Wundern kommen. Ermöglicht würden diese Geistheilungen durch Gott. Die Gebete bei der Veranstaltung in der Stadthalle wird der selbsternannte „Prophet“ David Owuor sprechen.