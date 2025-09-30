Komponist feiert runden Geburtstag: Ralph Siegel: 80 Jahre - und kein bisschen müde

Ralph Siegel feiert seinen 80. Geburtstag. Das musikalische Talent wurde dem Erfolgskomponisten bereits in die Wiege gelegt, unter den Tausenden Songs, die er schrieb, sind einige große Hits.
Rastlos. Eine herausragende Eigenschaft des Ralph Siegel (80), in dem ganz offensichtlich eine angeborene Energie pocht. Mal ist es ein neues Bühnenprojekt, mal die aktuelle Befindlichkeit des Familienlebens, mal der jüngste medizinische Zwischenstand. Ruhephasen oder gar Stillstand scheint er zu fürchten, obwohl er sich schon im fortgeschrittenen Alter befindet. Am 30. September wird Ralph Siegel 80.