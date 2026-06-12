Die HBO-Serie "The Last of Us" verstärkt sich für Staffel drei: Peter Sarsgaard übernimmt die Rolle eines Sektenführers. Die Figur kommt in der Spielvorlage gar nicht vor. Zugleich pausieren die Dreharbeiten in Vancouver.
Die Emmy-prämierte HBO-Serie "The Last of Us", die auf den Videospielen des Entwicklers Naughty Dog basiert, holt sich für die dritte Staffel prominente Verstärkung: Peter Sarsgaard (55) übernimmt die Rolle des Amon, eines Anführers einer religiösen Sekte in und um Seattle. Das berichtet das US-Magazin "Entertainment Weekly".