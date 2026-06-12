Die HBO-Serie "The Last of Us" verstärkt sich für Staffel drei: Peter Sarsgaard übernimmt die Rolle eines Sektenführers. Die Figur kommt in der Spielvorlage gar nicht vor. Zugleich pausieren die Dreharbeiten in Vancouver.

Die Emmy-prämierte HBO-Serie "The Last of Us", die auf den Videospielen des Entwicklers Naughty Dog basiert, holt sich für die dritte Staffel prominente Verstärkung: Peter Sarsgaard (55) übernimmt die Rolle des Amon, eines Anführers einer religiösen Sekte in und um Seattle. Das berichtet das US-Magazin "Entertainment Weekly".

Bemerkenswert ist dabei, dass die Figur Amon in der Spielvorlage gar nicht vorkommt. Diese umfasst das 2013 für die PlayStation erschienene "The Last of Us", das 2020 veröffentlichte "The Last of Us Part II" sowie die begleitenden Geschichten in anderen Medien. Sarsgaard war zuletzt unter anderem in "The Batman" und "The Bride!" zu sehen.

Staffel drei erzählt vor allem aus Abbys Sicht

Wie bereits das Finale der zweiten Staffel andeutete, springt die neue Season einige Tage in der Zeit zurück - zur Ankunft von Ellie (Bella Ramsey, 22) und Dina (Isabela Merced, 24) in Seattle. Die beiden sind auf der Suche nach Abby (Kaitlyn Dever, 29), jener Frau, die Ellies Ziehvater Joel (Pedro Pascal, 51) getötet hat. Die Handlung entfaltet sich nun in erster Linie aus Abbys Perspektive und weitet die erzählte Welt weiter aus.

Die Seraphiten lernten die Zuschauerinnen und Zuschauer bereits in Staffel zwei kennen. Aktuell befindet sich die Sekte im Krieg mit der Washington Liberation Front, auch "Wolves" genannt - einer militarisierten Gruppe von Überlebenden unter der Führung des skrupellosen Isaac (Jeffrey Wright, 60).

Diese Stars sind ebenfalls dabei

Im Verlauf von Abbys Reise durch Seattle treten weitere Seraphiten auf, am prominentesten das Geschwisterpaar Yara (Michelle Mao, 27) und Lev (Kyriana Kratter, 16). "The Faculty"-Star Clea Duvall (48) verkörpert ein anderes Mitglied der Sekte, ihre Identität wurde bislang allerdings nicht bestätigt. Zur Besetzung der dritten Staffel zählen zudem Patrick Wilson (52), Jason Ritter (46) und Jorge Lendeborg Jr. (30).

Dreharbeiten pausieren

Die Produktion der Serie, die in Vancouver entsteht, befindet sich aktuell in einer geplanten Pause: Der Stopp war aufgrund der Fußball-Weltmeisterschaft unumgänglich, die in der Region Einzug gehalten hat und Aufnahmen an Originalschauplätzen nun erschwert.

In Deutschland ist "The Last of Us" via HBO Max sowie Sky und dessen Streamingdienst Wow zu sehen.