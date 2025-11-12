Kompass 4: Neuer Anlauf für fairen Schulübergang der Viertklässler in Baden-Württmberg

Nach dem Fehlstart im Vorjahr soll Kompass 4 in Baden-Württemberg mit überarbeiteten Aufgaben und flexiblen Abläufen bessere Ergebnisse für Viertklässler liefern.
In wenigen Tagen beginnt an den Grundschulen für die Viertklässler der zweite Durchgang mit dem neu eingeführten Testverfahren zum Übergang an die weiterführenden Schulen. Dabei wird vieles anders ablaufen als im Vorjahr, denn dieses Mal soll „Kompass 4“ – so heißt die Leistungsmessung, die für alle Viertklässler im Land Pflicht ist – reibungsfrei über die Bühne gehen. Das haben sich die Verantwortlichen im Kultusministerium fest vorgenommen.