Zwei Mütter, eine Tochter - und ein Mann, der alles durcheinanderbringt: In dem österreichischen Fernsehfilm "So haben wir dich nicht erzogen", inspiriert vom Klassiker "Rat mal, wer zum Essen kommt", trifft der Heiratswunsch der Tochter ein lesbisches Elternpaar völlig unvorbereitet.
Balbina (Brigitte Hobmeier) und Inka (Gerti Drassl) haben alles richtig gemacht - zumindest glauben sie das. Die beiden Mütter führen seit Jahren eine liebevolle Beziehung, haben ihre Tochter Hedwig (Alina Schaller) gemeinsam groß gezogen, politisch sensibel, weltoffen, auf der Höhe der Zeit. Dass Hedwig eines Tages einen Mann nach Hause bringt - und dann auch noch heiraten will -, hat in diesem Lebensplan schlicht keinen Platz. Am 18. März um 20:15 Uhr zeigt Das Erste den österreichischen Fernsehfilm "So haben wir dich nicht erzogen" - eine Familienkomödie, die mit leichter Hand tiefer trifft, als man zunächst erwartet.