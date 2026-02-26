1 Jochen Busse glänzt als jugendlich-fitter Senior Foto: Thomas Brill

Jochen Busse macht’s zwei Mal mehr – für seinen aktuellen Bühnenerfolg „Weiße Turnschuhe“ in der Komödie im Marquardt in Stuttgart gibt es Zusatztermine.











Es wäre auch zu schade gewesen, Jochen Busse nicht noch einmal in dieser Paraderolle zu sehen: Eigentlich topfit, soll er als 75-jähriger Ex-Unternehmer Günther einen dringend Pflegebedürftigen spielen, um dem Sohn Kai Gelder der Krankenkasse zu sichern. Eine Herausforderung, die der Selfmademan Günther annimmt – und Jochen Busse in „Weiße Turnschuhe“ glänzen lässt.