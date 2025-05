Komödie im Marquardt in Stuttgart: Jörg Pauly alias Häberle wird Papa – die Regisseurin vertritt ihn spontan

1 Diese Besetzung ist eine absolute Ausnahme: Regisseurin Christine Gnann (rechts) spielt den Häberle an der Seite von Monika Hirschle als Pfleiderer. Foto: Klaus Schnaidt

Vaterfreuden gehen vor! Damit Jörg Pauly, der Häberle in der Komödie im Marquardt, bei der Geburt seines ersten Kinds sein konnte, übernahm die Regisseurin spontan seine Rolle – mit dem Textbuch in der Hand.











Früh übt sich. Lotto Elina, das Töchterchen der Schauspielerpaares Farina Giesmann und Jörg Pauly, hat schon ein wenig von einem echten Star – sie lässt auf sich warten! Der Papa spielt gerade in der Komödie im Marquardt mit großem Erfolg den Oscar Heiler in „Häberle & Pfleiderer“, der fast immer ausverkauften Hommage an die beiden Urväter der schwäbischen Komik. Ihre Sketche sind noch heute überraschend aktuell. Seine Partnerin auf der Bühne ist die einzigartige Monika Hirschle, die in der Männerrolle als Pfleiderer alias Willy Reichert über sich selbst hinauswächst. Das Publikum bedankt sich Abend für Abend mit Standing Ovations.