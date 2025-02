Kommunikationsforscher zum Bundestagswahlkampf: „Wir erleben hierzulande eine Amerikanisierung des Wahlkampfs“

1 Internetplattformen wie TikTok spielen längst nicht nur in US-Wahlkämpfen eine immer größere Rolle. Foto: AFP/Nicolas Asfouri

Simon Kruschinski forscht unter anderem zu politischer Wahlkampfkommunikation. Im Interview spricht er über Parallelen zwischen den USA und Deutschland und die Rolle der sozialen Medien im Wahlkampf.











In Deutschland sind es nur noch zwei Wochen bis zur Bundestagswahl, in den USA wiederum ist der Wahlkampf erst wenige Monate her. Wie sah der Kampf um die Stimmen in den USA aus, was kann man in Deutschland daraus lernen – und was nicht? Das erklärt der politische Kommunikationsforscher Simon Kruschinski von der Johannes Gutenberg-Universität Mainz.