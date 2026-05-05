Kommunen: Schorndorf deckt fast die Hälfte des eigenen Strombedarfs mit Sonnenenergie ab

Seit 2023 hat die Daimlerstadt insgesamt 36 Gebäude mit Photovoltaik bestückt. Die Sonne liefert inzwischen etwa 45 Prozent des städtischen Bedarfs – und senkt die Energiekosten.
Beim Ausbau erneuerbarer Energien will die Stadt Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) bei ihren eigenen Gebäuden weiterhin konsequent auf die Kraft der Sonne setzen. Ziel ist es, durch Nutzung von Photovoltaik die Energiekosten dauerhaft zu senken und gleichzeitig einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Rechnerisch liefert die Solarenergie bereits jetzt fast die Hälfte des städtischen Strombedarfs.