Kommunen in finanzieller Schieflage: Nur jede fünfte Stadt im Südwesten plant ausgeglichenen Haushalt

1 Ralf Broß, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Städtetags von Baden-Württemberg. Foto: dpa

Die Kommunen in Baden-Württemberg befinden sich in einer finanzielle Schieflage. Nur noch jede fünfte Stadt oder Gemeinde rechnet mit einem ausgeglichenen Haushalt.











Die finanzielle Lage der Städte in Baden-Württemberg spitzt sich zu. Für das Jahr 2025 rechnet nur noch etwa jede fünfte Kommune mit einem ausgeglichenen Haushalt, wie eine am Freitag in Stuttgart veröffentlichte Umfrage des Städtetags ergeben hat. Im Vorjahr hatten noch 31 Prozent der befragten Städte einen Etat ohne Defizit vorweisen können.