Kommunen im Krisenmodus: Ludwigsburg verabschiedet „weniger schlechten“ Haushalt

Kommunen befinden sich im finanziellen Krisenmodus – besonders Ludwigsburg. Die Stadt hat diese Woche ihren Haushalt verabschiedet. Doch ist der auch genehmigungsfähig?
Stadtkämmerer Harald Kistler hatte die Ludwigsburger Stadträte Anfang November gewarnt: „Ich persönlich sehe keinerlei Spielräume für neue und zusätzliche Ausgaben.“ Eingereichte Anträge, von denen es üblicherweise in einer Haushaltsdebatte etliche gibt, sollten doch bitte auch einen entsprechenden Deckungsvorschlag beinhalten. Die Stadträte hielten sich daran – und generell mit ihren Anträgen zurück.