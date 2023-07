1 Die Tierrettung ist perfekt ausgestattet für alle Tier-Notsituationen. Foto: Tierrettung

Die Tierrettung Unterland kümmert sich in neun Landkreisen um Tiere in Notlagen. Die hohe Zahl an Einsätzen ist inzwischen nicht mehr rein ehrenamtlich zu stemmen.









Für den Oberstenfelder Gemeinderat war die Sache Anfang Juni ganz klar: Einstimmig und ohne Diskussion sprach man sich dafür aus, jährlich 900 Euro an die Tierrettung Unterland zu zahlen, um weiterhin deren Dienste in Anspruch nehmen zu können. Bürgermeister Markus Kleemann bezeichnete dies als „gute Sache“. Mit dieser Meinung scheint der Oberstenfelder Rathauschef im Landkreis Ludwigsburg jedoch ziemlich in der Minderheit zu sein. Denn: Kaum eine Kommune ist bereit, den von der Tierrettung geforderten Betrag zu zahlen. Doch diese braucht das Geld dringend, um ihre Einsätze weiter gewährleisten zu können. Die Folge: In vielen Kommunen im Landkreis rückt die Tierrettung seit dem 1. Juni nicht mehr aus.