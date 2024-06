Ein Roboter will in den Gemeinderat

1 Florian Gauder mit seinem Transformer-Kostüm auf dem Stuttgarter Markplatz. Neben ihm: Kollege Klaus Wenk. Foto: LICHTGUT/Zophia Ewska

Florian Gauder will für die CDU in den Stuttgarter Gemeinderat und fällt in seinem Roboter-Kostüm gerne auf. Aber was soll das? Könnte der wohl auffälligste Wahlkämpfer der Stadt damit Erfolg haben?











„Ich habe schon viel Ulk gemacht“, sagt der 49-jährige Stuttgarter Florian Gauder, der bei der Kommunalwahl für die CDU antritt und in den Stuttgarter Gemeinderat einziehen will. Er führt in der Landeshauptstadt eine Baufirma, doch ein klassischer Politiker ist der Familienvater nicht. Gauder trat etwa in den vergangenen Wochen immer wieder in einem orangefarbenen Roboter-Kostüm am Wahlkampfstand auf und erklärt: „Ich bin stadtbekannt und der einzige Kandidat, der ein Superheld ist.“