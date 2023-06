1 Vor den wichtigen Kommunalwahlen in der Türkei haben Zehntausende das kurdische Neujahrsfest Newroz in der Kurdenmetropole Diyarbakir gefeiert. Foto: Getty

Wie 92 andere Kommunen im Kurdengebiet steht Diyarbakir unter Zwangsverwaltung der türkischen Zentralregierung. Leiten die Kommunalwahlen an diesem Sonntag eine Rückkehr zu demokratischen Verhältnissen ein?









Istanbul - In der Musikschule Ma in Diyarbakir herrscht Hochbetrieb. Einige Schüler üben Geige, andere spielen die Saz, eine langhalsige Laute. Eine Familie trägt Töpfe mit Mittagessen für die Lehrer herein. Ma ist mehr als nur eine Schule für musikbegeisterte Kinder in Diyarbakir, der größten Stadt im türkischen Kurdengebiet. „Ma“ bedeutet „gemeinsam“ auf Kurdisch – die Schule ist so etwas wie eine Kooperative, entstanden aus Protest gegen die Stadtverwaltung.