Was beim Ausfüllen der Stimmzettel zu beachten ist

Kommunalwahlen in Baden-Württemberg

1 Bevor die Stimmzettel bei den Kommunalwahlen in der Urne landen, muss viel beachtet werden.. Foto: Christian Schwier

Der Stimmzettel kann bei den Kommunalwahlen zur ganz schön komplizierten Angelegenheit werden. Wie wählt man denn richtig? Und was ist eigentlich dieses Panaschieren? Die wichtigsten Fragen und Antworten vor Sonntag.











Der große Wahltag steht vor der Tür – und zwar nicht nur auf europäischer Ebene. Da an diesem Sonntag, 9. Juni, unter anderem in Baden-Württemberg gleichzeitig auch die Kommunalwahlen anstehen, stimmen auch die Wähler in den 26 Kommunen im Kreis Böblingen über die zukünftige Besetzung der Lokalpolitik ab. Das kann allerdings ganz schön kompliziert werden. Ein Überblick.