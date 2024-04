1 Am 9. Juni sind die Bürger aufgerufen, über die Zusammensetzung der Gemeinderäte abzustimmen. Foto: Archiv (dpa/Wolfram Kastl)

Die Frist zur Anmeldung einer Liste für die Gemeinderatswahl ist verstrichen. Damit steht fest, welche Parteien um die Gunst der Wählen buhlen – und welche nicht.











Link kopiert



In den vergangenen Wochen war in Marbach gemunkelt worden, dass bei den Gemeinderatswahlen am 9. Juni auch eine AfD-nahe Liste antreten könnte. Doch dazu wird es nicht kommen. „Es gibt keine neuen Parteien oder Wählervereinigungen in Marbach“, stellt die Erste Beigeordnete Franziska Wunschik klar, nachdem die Frist zur Anmeldung mittlerweile verstrichen ist. Wie gehabt werden also in der Kernstadt die Freien Wähler, die SPD, die Grünen, die CDU und die Gruppe Puls um die Gunst der Wähler buhlen. Eine Neuerung gibt es allerdings für den Stadtteil Rielingshausen. Hier bewerben sich die Grünen erstmals um einen Sitz im Ortschaftsrat, verkündet die Marbacher Fraktionsvorsitzende Susanne Wichmann.