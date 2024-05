1 Markus Kaiser lässt in seiner Backstube Taten sprechen. Foto: Werner Kuhnle

Markus Kaiser ist das Gegenbild zum rhetorisch versierten Profipolitiker. Der Bäcker will er selbst bleiben – und ist in Murr (Kreis Ludwigsburg) Stimmenkönig.











Ein sonniger Tag im Frühling. Markus Kaiser sitzt im Hoodie am Tisch seiner Bäckerei in Murr. Erzählt von Marathons, die er in New York, London und Berlin gelaufen ist. Tolle Momente – ein Ausgleich zum harten Arbeitsalltag, der dem Bäckermeister das frühe Aufstehen abverlangt. Schon zwischen 2.30 und 3 Uhr bereitet er für seine Mitarbeiter den Teig vor. Kaiser, der Schaffer, sammelte vor fünf Jahren mit 3320 die meisten Stimmen bei der Wahl zum Gemeinderat.