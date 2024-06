Noch wird die Gemeinderatswahl 2024 in Stuttgart ausgezählt. Wie ist der Zwischenstand? Den aktuellsten Stand finden Sie in diesem Artikel, laufend aktualisiert.

Am Sonntag wird auch in Stuttgart ein neuer Gemeinderat gewählt. Die Wahllokale schließen um 18 Uhr, erste Ergebnisse werden jedoch erst im Laufe des Montags erwartet, weil am Sonntagabend zuerst die Europa- und Regionalwahl ausgezählt werden.

In diesem Artikel halten wir Sie auf dem neuesten Stand – stets aktualisiert mit den jüngsten Prognosen und Zwischenergebnissen, sobald sie eintreffen. Stand Sonntagnachmittag rechnet die Stadt Stuttgart mit einer Wahlbeteiligung von etwa 55 Prozent. In der Landeshauptstadt dürfen etwa 438 000 Menschen bei der Gemeinderatswahl wählen.

Keinen Zwischenstand verpassen

Lassen Sie sich von uns benachrichtigen, sobald die Ergebnisse vorliegen. Aktivieren Sie dafür mit einem Klick unser Wahlergebnis-Update. In diesem Text erklären wir die Funktionalität im Detail.

Sie können das Update auch wieder deaktivieren.

Die Auszählung wird mindestens den ganzen Montag dauern, das endgültige Ergebnis wird erst am Dienstag erwartet. Sobald ein Zwischenstand bei der Auszählung vorliegt, sehen Sie ihn in dieser Grafik:

Die hier gezeigten Zwischenstände aktualisieren sich alle fünf Minuten von selbst. Welche Listen nach aktuellem Auszählungsstand im Vergleich zur letzten Wahl gewonnen oder verloren haben, zeigt die folgende Grafik:

Wir berichten nicht nur die Ergebnisse der Gemeinderatswahl in Stuttgart in Echtzeit, sondern auch für alle anderen Gemeinden in der Region und in ganz Baden-Württemberg. Geben Sie die gewünschte Gemeinde oder den gewünschten Landkreis in unsere Suchfunktion ein, um direkt zu den Ergebnissen zu kommen:

Am 9. Juni wurden auch ein neues Europaparlament, die Regionalversammlung der Region Stuttgart und die Kreistage der Landkreise gewählt. Zu den Ergebnissen der Europawahl in Stuttgart und den anderen Gemeinden in Baden-Württemberg gelangen Sie hier, das Regionalwahlergebnis finden Sie hier.