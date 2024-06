1 Das Thema Verkehr spielt auch im Wahlkampf eine wichtige Rolle. Foto: dpa/Marijan Murat

Bei der Frage, wie die Menschen künftig in der Stadt unterwegs sein können, zeigen sich im Kommunalwahlkampf klare Unterschiede zwischen den konkurrierenden Parteien und politischen Vereinigungen.











Der Verkehr bewegt die Menschen – und das auch im übertragenen Sinn. Mobilität spielt auf den Plakaten zur Kommunalwahl wenn schon nicht die zentrale, so doch zumindest eine wichtige Rolle. Die einen wollen sich das Auto nicht verbieten lassen, die anderen kostenlos mit dem Nahverkehr unterwegs sein. Manche treten an, Parkplätze zu retten und es gibt Plakate, auf denen die Bewerberin mit einem Pferd abgebildet ist. Letzteres dürfte aber kein Beitrag zur verkehrspolitischen Debatte sein. Ein Überblick über die Aussagen zur Mobilität in den Wahlprogrammen in Kürze: