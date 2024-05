3 Wie attraktiv ist Stuttgart für junge Menschen? Foto: imago images/Lichtgut/Max Kovalenko via www.imago-images.de

Junge Menschen sind Stuttgarts Zukunft. Anlässlich der anstehenden Wahl am 9. Juni stellt sich die Frage, wie attraktiv die Stadt eigentlich aktuell für die Jungen ist und was sich verbessern sollte, damit sie langfristig ein Magnet für junge Bürgerinnen und Bürger bleibt.











Lange Zeit wurde der junge Mensch in Stuttgart meist generell als Störfaktor wahrgenommen. Hier bitte nicht skaten, da nicht abhängen, dort bitte keine Musik machen und um Gottes Willen bitte überall bloß nicht laut sein! An vielen Orten der Stadt ist es immer noch so. Junge Leute per se sind nicht willkommen: Sie hinterlassen Müll, sie spielen komische und laute Musik, sie trinken zu viel Alkohol, sie lärmen, sie randalieren – die Liste der Vorurteile ist lang. Menschenfeindliche Architektur und Stadtplanung hat es nicht nur auf die Aufenthaltsqualität von Wohnungslosen abgesehen, sondern auch auf die einer weiteren Gruppe: die der jungen Menschen und Jugendlichen.