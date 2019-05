4 Alexander Kotz, CDU-Spitzenkandidat in Stuttgart, ist enttäuscht. Foto: Lichtgut

Eine Umfrage von Infratest-Dimap im Auftrag des SWR sieht die ökosoziale Mehrheit im Gemeinderat durch den Urnengang deutlich gestärkt.

Stuttgart - Nach den Zahlen des Meinungsforschungsinstituts Infratest-dimap im Auftrag des SWR können Grüne, SPD und das Fraktionsbündnis SÖS/Linke-plus (bisher 31 von 60 Sitzen) ihre Machtposition im Rathaus deutlich ausbauen. Das liegt an einer Deklassierung der CDU bei der Kommunalwahl, die von 28,3 auf 18 Prozent geradezu abstürzte. Am Sonntag erreichten die Grünen laut der Prognose 29,5 Prozent (2014: 24). Auf den Plätzen folgen: SPD mit zwölf (14,3), FDP mit 7,5 (5,9), Freie Wähler mit 6,5 (7,1), die Linke mit sechs (4,5) und die AfD mit fünf (4,7) Prozent. Der Rest erhielt 15,5 Prozent.

Umgerechnet in Sitze würde das bedeuten, dass die CDU noch elf (bisher 17) besetzt. Die Grüne erhielten 18 (14), SPD 7 (9), Freie Wähler 4 (4), FDP 4 (4), die Linke 4 (3), die AfD 3 (3). Dazu kommen weitere neun Sitze für die übrigen Listen, von denen Stuttgart Ökologisch Sozial (SÖS) 2014 drei besetzen konnte.

Mehr Chancen für kleinere Parteien

Die Prognose kann allerdings nur unter Vorbehalt in Sitze umgerechnet werden. Seit 2014 gilt für die Verteilung ein modifiziertes Höchstzahlverfahren, das kleineren Parteien und Wählervereinigungen mehr Chancen auf einen Einzug ins Stadtparlament eröffnet. Christian Walter von der Studentischen Liste, die heute als Junge Liste Stuttgart firmiert, genügten damals als 60. Stadtrat 10 432 Stimmen für den Einzug – umgerechnet sind das 3477 Wähler. Auch ein Vertreter der Piratenpartei und einer der Stadtisten zogen 2014 ins Stadtparlament ein. Die Prognose konnte die Verteilung dieser Einzelsitze damals nicht erfassen, CDU und Grüne sah sie 2014 fälschlich gleichauf.

CDU und Grüne dominierten den Haushalt

Neben der ökosozialen Mehrheit, die zum Beispiel im beschließenden Umwelt- und Technikausschuss in den vergangenen Jahren die Richtung vorgab, hatte sich in der letzten Legislaturperiode eine weitere Zweckgemeinschaft gebildet: Christdemokraten und Grüne dominierten zusammen mit OB Fritz Kuhn (Grüne) und Finanzbürgermeister Michael Föll (CDU) die Beratungen des milliardenschweren Stadthaushalts, einigten sich schon vorab auf die wesentlichen Schwerpunkte. Das wäre mit nun 30 Stimmen gegenüber bisher 32 nicht mehr möglich.

Im Wahlkampf standen Luftreinhaltung und Fahrverbote, Klimaschutz, zuletzt stark thematisiert durch die Fridays-for-Future-Demos, im Vordergrund. Das Desaster der CDU und der enorme Zuwachs der Grünen könnten damit zu tun haben.

Der neue Rat wird am 25. Juli erstmals zusammentreten. Die alten Mitglieder werden am gleichen Tag verabschiedet. Sie nehmen bis dahin noch drei Termine in der Vollversammlung wahr, sollen aber keine Beschlüsse mehr fällen, die veränderten Mehrheitsverhältnissen widersprächen. Dann geht es für die neuen Parlamentarier gleich in die Sommerpause.

Eine Woche zuvor, in der ersten Sitzung nach den Sommerferien, werden die wichtigen beschließenden Ausschüsse gebildet. Den Fraktionen bleiben damit rund drei Monate Zeit, um die Verteilung in den wichtigen Gremien vorzunehmen. Sie war bisher eine Quelle für Streitereien, aber auch für wichtigen Absprachen. Insgesamt waren am Sonntag 450 000 Stuttgarterinnen und Stuttgarter zur Wahl des Stadtparlaments aufgerufen, ein neuer Rekord. Vor fünf Jahren waren es rund 442 000 gewesen. Rund 100 000 Bürger hatten ihre maximal 60 Stimmen schon vorab per Brief auf die 20 Listen verteilt, rund 30 000 mehr als 2014. Insgesamt konnten 125 000 Stuttgarter erstmals an der Kommunalwahl teilnehmen, davon 100 000, weil sie zugezogen sind, der Rest, weil die Wähler das 16. Lebensjahr erreicht hatten.

Wahlbeteiligung deutlich verbessert

Die Beteiligung, die 2014 mit 46,6 Prozent den niedrigsten Stand seit 1946 erreicht hatte, versuchte die Stadt mit einer Werbekampagne im Netz und auf der Straße mit Plakaten, Infomobil und „Stuttgart-Tag“ auf dem Marktplatz zu heben. 500 000 Euro kostete sie, und sie scheint gewirkt zu haben. In Stuttgart lag die Wahlbeteiligung für die Kommunalwahl bei um die 55 Prozent. „Die Europawahl hat uns auch mitgezogen“, sagt Michael Haußmann vom Statistikamt. Erste Ergebnisse zur Kommunalwahl verkündet das Wahlamt an diesem Montag um 16 Uhr. Grundlage dafür sind nur die unverändert abgegebenen Stimmzettel. Das vorläufige amtliche Endergebnis folgt am Dienstag um 16 Uhr.