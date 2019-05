1 Die Listen mit den Kandidaten werden bis 18 Uhr ausgezählt sein. Foto: Eibner

Am Wahlsonntag gab es eine Prognose, am Montag das Stimmzettelergebnis. Am Dienstagabend kommt nun steht das das vorläufige amtliche Endergebnis der Kommunalwahl in Stuttgart fest. Die kleineren Parteien könnten noch von der Auszählung der kumulierten und panaschierten Stimmen profitieren.

Stuttgart - Das Warten für Bürger und Stadträte hat erst am Dienstag um 18 Uhr ein Ende: Dann gibt der als Kreiswahlleiter fungierende Ordnungsbürgermeister Martin Schairer das vorläufige amtliche Endergebnis der Kommunalwahl in Stuttgart bekannt. Ursprünglich war die Bekanntgabe des vorläufigen Resultats für 16 Uhr vorgesehen. Durch die hohe Wahlbeteiligung (57,4 Prozent) müssen nun aber deutlich mehr Stimmzettel ausgezählt werden als bei der letzten Kommunalwahl, sagt der Leiter des Statistischen Amts der Stadt, Thomas Schwarz. Das Zählen der angehäuften und auf verschiedene Listen verteilten Wählerstimmen ist zudem aufwendiger als das reine Zählen der unverändert abgegebenen Stimmzettel, das am Montag stattfand.

Leichte Veränderungen sind noch zu erwarten

Danach kämen die Grünen auf 17 Sitze (minus 1 gegenüber der Prognose), die CDU hätte 13 (plus zwei Mandate). Die SPD verharrt bei sieben Sitzen, FDP, Freie Wähler und AfD würden jeweils in Fraktionsstärke (vier Mandate) in den Rat einziehen. Drei Sitze würden auf die Linke entfallen und zwei auf die SÖS. Hinzu könnten bis zu sechs Stadträte von kleineren Parteien und Wählervereinigungen kommen: die Stadtisten, die „Junge Liste“ ,die Piraten, Die Partei, die Tierschutzpartei sowie die Liste „Kein Fahrverbot in Stuttgart“ dürfen mit jeweils einem Sitz rechnen. Das Ergebnis kann sich allerdings durch die heutige Auszählung noch verändern. In der Regel gehen die kumulierten und panaschierten Voten eher zu Lasten der Großen Parteien.

Lesen Sie hier: Das denken junge Wähler über die CDU und SPD

Das davon das Bündnis für Stuttgart 23 um die zwei ehemaligen AfD-Stadträte Bernd Klingler und Heinrich Fiechtner sowie die Liste SchUB des Ex-Stadtistenstadtrats Ralph Schertlen noch profitieren könnte, gilt allerdings als äußerst unwahrscheinlich. Beide Gruppierungen werden wohl dem neuen Gemeinderat nicht mehr angehören. Am kommenden Freitag gibt Bürgermeister Schairer dann das offizielle amtliche Endergebnis der Wahl bekannt, nachdem die entsprechenden Einspruchsfristen abgelaufen sind.