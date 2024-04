9 Bei der Kommunalwahl können bis zu drei Stimmen pro Bewerber auf der Liste vergeben werden. Wer ein Kreuz macht, vergibt nur eine. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Fast 60 Prozent aller Stimmzettel werden bei der Kommunalwahl in Stuttgart verändert, denn hier können 60 Stimmen vergeben werden. Anders verhält es sich bei der Europa- und Regionalwahl.











Bei der Kommunalwahl in der Landeshauptstadt stehen am 9. Juni trotz der Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre (sowohl passiv als auch aktiv) weniger Wahlberechtigte in den Listen als vor fünf Jahren, denn die Einwohnerzahl (aktuell 610 236) ist gesunken. Das am 22. April erstellte Wählerverzeichnis weist rund 439 000 Wahlberechtigte aus, darunter sind rund 70 000 EU-Bürger ohne deutschen Pass. 2019 waren es exakt 452 227 Wahlberechtigte.