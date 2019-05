Kommunalwahl in Ditzingen

Das Ergebnis spiegelt den Landestrend. Zudem punkten deutlich die Freien Wähler.

Ditzingen - Es ist manches anders, seit die Kommunalwahl ausgezählt ist. Einer aber sorgt für Kontinuität: Konrad Epple. Der CDU-Stadtverbandsvorsitzende ist als absoluter Stimmenkönig auch aus dieser Wahl hervorgegangen. Seine Partei indes verlor 6,6 Prozent. Sie kommt auf 26,2 Prozent. „Das spiegelt den Bundes- und Landestrend wider“, sagt der Landtagsabgeordnete. Zudem hätte seine Partei einen Generationswechsel zu verkraften. Diejenigen, die nicht mehr angetreten seien, fehlten, so Epple. Die CDU verlor einen Sitz; sie hat sechs Sitze.

Drei Frauen in der SPD-Fraktion

Die Freien Wähler indes haben aufgeschlossen zur CDU. Sie legten um anderthalb Prozent zu und haben nun 25,5 Prozent – und ebenfalls sieben Sitze; einen mehr als bisher. Inhaltlich werde sich an der Politik der Freien Wähler dadurch nichts ändern, hält Manfred Grossmann fest. Der Fraktionschef betont, es gehe stets darum, „was wir für geeignet halten“ – die Freien Wähler machten Sach- und keine Parteipolitik.

Die Sozialdemokraten haben drei Sitze. Sie kamen auf 13 Prozent und büßten zwei Sitze ein. Sie habe die „leise Hoffnung“ gehabt, mit einem guten Thementableau dem Trend im Bund zu trotzen, sagt die Fraktionschefin Sabine Roth. Doch das sei nicht gelungen. Gleichwohl gewinnt sie dem Ergebnis etwas Positives ab: Die drei Sitze der Sozialdemokraten gehen an Frauen. CDU und Freie Wähler hätten je nur eine Frau in ihren Reihen, so Roth.

Trauer und Freude

Der Verlust bei den Sozialdemokraten betrübt bei aller Freude auch die Grünen. Deren Fraktionschefin Doris Renninger sah in den Sozialdemokraten „einen wichtigen Partner in der Kommunalpolitik“. Die Grünen haben laut Renninger zudem die Stimmen der Jungwähler auf sich vereint. Sie begrüßt das. „Jungwähler sollen das Instrument der Wahl nutzen.“ Die Grünen legten um 6,5 Prozent zu. Sie haben nun 20,5 Prozent.

Unverändert in der Anzahl der Sitze bleibt die Gruppierung der Unabhängigen Bürger (UB). Sie wiederholte nahezu ihr Ergebnis von 2014. Dieter Schnabel äußerte sich „zufrieden“. Die UB sind fortan gleichstark wie die Liberalen. Die Freidemokraten gewannen einen Sitz hinzu. Der Arzt Horst Ludewig hatte angesichts der Stimmung im Bund damit gerechnet. „Ich freue mich sehr“, sagt er. Er sitzt künftig mit der 25-jährigen Lina Ellen Wagner im Gemeinderat. Die FDP holte 6,9 Prozent.